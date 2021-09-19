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13:07, 19 сентября 2021

В Центризбиркоме обещают изучить всевозможные нарушения во время выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что для этого была создана система видеонаблюдения, поэтому она практически не допускает обвинений во вбросах на избирательных участках. Впрочем, восемь фактов вброса все же подтвердились. Речь идет о шести регионах. Также признаны недействительными около 7,5 тысяч бюллетеней в 14-ти субъектах РФ.

Наблюдатели сообщают о нарушениях в Санкт-Петербурге.
Сразу несколько происшествий вокруг сейфов для хранения бюллетеней отметили наблюдатели последней ночью трёхдневного голосования. На юго-западе петербурга у металлических ящиков, куда должны были поместить документы после закрытия участков, обнаружили съёмное дно. Наблюдатели потребовали опечатать такие сейфы не только со стороны крышки, но и снизу. Члены одной из комиссий отказались это делать. В этом же сейфы на ночь уносили в помещения, где не было видеонаблюдения, причём на одном из них это сделали по распоряжению полицейского. А в центре Петербурга работники участковых избирательных комиссий собрались на ночное совещание в здании администрации адмиралтейского района. Затем, как со ссылкой на сообщения членов участковых комиссий рассказывает телеграм-канал «Ротонда», главы избиркомов разъехались по своим участкам. Других членов комиссий в помещения не пускали полицейские или неизвестные мужчины. Ещё на нескольких учасках эти утром на сейфах обнаружили смену печатей, а на видеонаблюдении — перерывы в записи.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, как показывает первые два дня голосования, общество более остро реагирует на фальсификации на проходящих выборах.

Движение «Голос» готово взаимодействовать с Центризбиркомом, сообщил телеканалу «Дождь» его сопредседатель Григорий Мельконьянц. По его словам, он принял приглашение главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Напомним, движение «Голос» и телеканал «Дождь» внесены в России в реестр иностранных агентов. Ранее Элла Памфилова называла деятельность «Голоса» «абсолютно целенаправленной, хорошо финансируемой из-за рубежа».


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