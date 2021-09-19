Явка на выборах в Госдуму, по данным ЦИКа, составляет более 35%

В ряде регионов голосование уже завершилось.

Максимальная явка наблюдается в Чечне, где проголосовать пришли почти 80% избирателей. Далее следует Кабардино-Балкария и Тыва с показателями около 70%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

В Москве, несмотря на то, что выборы еще продолжаются, уже зафиксирована явка выше, чем пятью годами ранее – более 36%. По словам руководителя столичного штаба по наблюдению Алексея Венедиктова, очно на участки пришли более 1 миллиона москвичей. Явка на онлайн-голосование достигла 90 %.

Показатели 2016 года побил и Сахалин, где участки уже закрылись. Несмотря на это, явка там довольно низкая – менее 35%. Аналогичная ситуация и в Магаданской области.

По словам члена Центризбиркома Александра Курдюмова, обеспечить явку было непросто из-за труднодоступности участков.

Самая низкая явка, по данным ЦИКа, наблюдается в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях.

Избирательные участки будут открыты до 20 часов по местному времени. После этого члены УИКов приступят к подсчету голосов.