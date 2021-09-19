Женщины могут быть приняты на службу в личную охрану Папы римского, сообщает ТАСС, ссылаясь на информированные источники в Ватикане. По их данным, на это указывают работы, которые ведутся в казармах швейцарских гвардейцев. Там оборудуют комнаты с отдельной ванной. О возможности приема женщин в охрану Папы ранее сообщали швейцарские СМИ.
2021-09-19T12:06:57+03:00
2021-09-19T12:13:21+03:00
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12:06, 19 сентября 2021
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