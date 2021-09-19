Сразу в нескольких странах по всему мирут участились случаи заболевания младенцев респираторно-синцитиальным вирусом

Сразу в нескольких странах по всему миру, как сообщает «Би-Би-Си», участились случаи заболевания младенцев респираторно-синцитиальным вирусом. Считается, что это зимняя сезонная болезнь.

В Великобритании, США, Швейцарии и Японии в последние месяцы фиксируются случаи массового заражения респираторно-синцитиальной инфекцией. Об этом сообщает британская медиакомпания BBC. Врачи в разных городах описывают похожую картину – зимой, на которую как правило приходится пик заболеваемости, подобных эпизодов почти не было, а весной, вопреки обыкновению, отделения интенсивной терапии заполнялись заражёнными.

Так, заведующий отделением инфекционных болезней в одной из больниц Цюриха рассказал в интервью, что летом младенцев больных респираторно-синцитиальной инфекцией было больше, чем в предыдущие зимние сезоны.

Медиакомпания отмечает, что к вспышкам заболеваемости могли привести антикоронавирусные ограничения – из-за социальной дистанции и других норм люди не заражались и пропущен целый сезон. Получается, что какое-то время ни младенцы, ни их матери не вырабатывали необходимые антитела.

В свою очередь по мнению экспертов сама по себе болезнь не представляет высокой опасности – у большинства детей этот вирус вызывает обычные симптомы простуды.