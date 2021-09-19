Явка на выборах в Госдуму в России на данный час составляет почти 36%

Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. Она отметила, что максимальная явка наблюдается в Туве, Чечне и Кабардино-Балкарии, а минимальная – в Санкт-Петербурге, Ярославской и Владимирской областях. Напомним, что итоговая явка на выборах в Госдуму в 2016 году составила почти 48%. В этом году голосование проводится в течение трех дней. Официально оно завершится в 21час по московскому времени, когда будут закрыты участки в Калининградской области.

Доверенное лицо КПРФ в ходе выборов Николай Платошкин утверждает, что после проверки более 20 избирательных комиссий в Москве обнаружены грубые нарушения.

В Мосгоризбиркоме сегодня сказали, что значимых нарушений на выборах не фиксируют, все идет штатно.