В более 20 УИК Москвы были обнаружены грубейшие нарушения – доверенное лицо от КПРФ Платошкин

На более чем 20-ти участковых избирательных комиссий города Москвы были обнаружены грубейшие нарушения. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доверенное лицо от КПРФ на выборах в Госдуму Николай Платошкин.

«Мною позавчера и вчера обследовано более 20 УИК города Москвы, в разных административных округах — в 90% УИК допущены грубейшие нарушения. Реестры лиц, которые якобы добровольно решили голосовать электронно, во всех комиссиях за исключением 2-3-х не прошиты, не сброшюрованы и не скреплены печатью сзади — нарушение соответствующего законодательства. Это означает, что теоретически можно туда вносить и выносить лица до самого конца голосования», — сказал он.

По словам Платошкина, на всех обследованных избирательных участках было обнаружено «подозрительно» примерно одинаковое количество лиц, добровольно «решивших проголосовать электронным образом».

«Практически на всех избирательных участках, вне зависимости где они в Москве расположены, количество лиц, которые якобы добровольно решили голосовать электронно, почти одинаково: 568, 574, 565 голосов. То есть нет таких УИКов, где было бы 100 или 700, или 800, или 50. Это наводит на мысль — во всех УИКах практически одинаковое количество тех, кто якобы добровольно хочет голосовать электронно», — отметил он.

Платошкин также обратил внимание на тот факт, что нигде ему так и не смогли ответить, как будет проходить подсчет электронных голосов, и кто его будет контролировать.

По словам Платошкина, по выявленным нарушениям представителями от КПРФ составлена жалоба на имя главы ЦИК Э.Памфиловой.

«Мною, как доверенным лицом, на основании обследования более 20 УИК будет составлена жалоба на имя главы ЦИК Памфиловой. С учетом того, что грубо нарушены законодательство России по ведению реестра лиц для дистанционного голосования, мы будем требовать отмены результатов выборов электронного голосования на этих участках», — заключил он.