Россия и Франция, по данным Reuters, намерены провести переговоры по вопросу о маркировке шампанского

С июля чиновники обязали иностранных производителей называть такую продукцию «игристое вино».

Руководитель комиссии по алкогольной продукции «Опоры России», гендиректор виноторговой компании «Simple» Максим Каширин сказал «Эху», что переговоры вряд ли будут иметь серьезные последствия, но необходимы для прояснения позиций обеих сторон.

«Диалог — это хорошо, я думаю, что это в любом случае правильно и сблизит позиции, и будет лучше понимание. Это гораздо лучше, чем ставить ультиматумы, что будет прекращена поставка или о закрытии рынка. О чем они будут договариваться, мне трудно сказать, потому что не думаю, что в закон будут внесены какие-то кардинальные изменения», — сказал Каширин.

При этом он отметил, что не было во Франции стопроцентного запрещения поставок. «Была рекомендация, но далеко не все ей следовали. Ситуация оставалась рабочей. И недавно рекомендация была отменена, и Франция сняла рекомендованные ограничения на отгрузки в Россию», — пояснил он.

Каширин допустил, что после переговоров Россия пойдет на незначительные послабления для иностранных поставщиков.