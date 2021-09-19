Австралия в ближайшее время может взять в аренду или выкупить подлодки у США и Великобритании

Министр обороны Австралии в интервью телеканалу Sky News Australia отказался называть стоимость проекта, указав лишь, что он будет не из дешевых. Питтер Даттон подчеркнул, что подводные лодки необходимы для перевооружения флота сейчас, пока еще строятся первые в стране атомные подлодки. Завершение этого проекта намечено на 2036 год.

Что касается заключенной в 2016 году сделки в Францией, Даттон утверждает, что на протяжении последних нескольких лет Канберра неоднократно выражала Парижу озабоченность тем, что и без того дорогая покупка может еще вырасти в цене.

В свою очередь министр финансов Австралии признался, что переговоры с США и Великобританией были секретными, хотя ранее он утверждал, что Францию заранее предупредили о планах страны.

На этой неделе президент США, премьер-министры Австралии и Великобритании объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности. Оно предполагает строительство атомного подводного флота для Австралии и отказ Канберры от сделки стоимостью почти 90 миллиардов долларов с Парижем.

В ответ на соглашение Париж уже отозвал своих послов из США и Австралии.