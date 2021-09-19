Мэр Москвы Сергей Собянин связал рост заболеваемости коронавирусом с началом учебного года

Возвращение москвичей из отпусков и возобновление занятий в школах по словам Собянина спровоцировало рост заболеваемости КОВИД-19. Городской глава попросил жителей столицы быть осторожнее, соблюдать санитарные меры, чтобы тем самым беречь свое здоровье. Москва по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которую цитирует РБК, находится в числе регионов, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, хотя более, чем в 70 субъектах Федерации обстановка или стабильная, или улучшается. Сейчас ситуация в стране аналогична той, которая наблюдалась в начале августа. Ежедневный прирост положительных тестов снова превысил 20 тысяч, а в Москве он постепенно приближается к трем тысячам. О четвертой волне еще в начале сентября говорил главврач госпиталя в Коммунарке Денис Проценко. Он связывал ее приход и сезонными факторами.

Введение нового локдауна власти не планируют, что подтвердил и пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.