За два дня голосования на выборах в России выявлено около 10 тысяч фейков, сообщил представитель Общественной палаты

За два дня голосования на выборах в России выявлено около 10 тысяч фейков, сообщил ТАСС представитель Общественной палаты Александр Малькевич. По его словам, наиболее активно для этого используются соцсети Telegram и TikTok.

В Центризбиркоме утверждают, что выборы в России проходят в целом спокойно, без нарушений. Все жалобы на принуждение к участию в голосовании будут рассмотрены.

Замглавы ЦИКа Николай Булаев накануне назвал безнравственными людьми всех создает фейки о фальсификациях выборов.

Накануне на заседании ЦИКа показали видео из квартиры, где снимали фейковые видео о нарушениях на выборах.

Движение «Голос» готово взаимодействовать с Центризбиркомом, сообщил телеканалу «Дождь» его сопредседатель Григорий Мельконьянц. По его словам, он принял приглашение главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Напомним, движение «Голос» и телеканал «Дождь» внесены в России в реестр иностранных агентов. Ранее Элла Памфилова называла деятельность «Голоса» «абсолютно целенаправленной, хорошо финансируемой из-за рубежа».