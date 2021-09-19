Австралия намерена купить или арендовать подводные лодки у США или Великобритании уже в ближайшее время, сообщил глава оборонного ведомства страны Питер Даттон. В интервью телеканалу SkyNews, он сказал, это необходимо для перевооружения флота. Министр не согласен с тем, что австралийские власти намеренно вводили в заблуждение своих французских коллег по поводу соглашения, заключенного еще в 2016 году. Даттон подчеркнул, что уже тогда правительство Австралии открыто говорило о проблемах по реализации данного контракта.