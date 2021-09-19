В Волгограде проходит освящение воссозданного Александро-Невского собора

Его возглавил патриарх Кирилл. Трансляция церемонии ведется на уличных экранах. Собор был возведен в 1916 году в честь чудесного, как считалось, спасения императора Александра III во время крушения царского поезда. Церковь была взорвана в 1932 году.
2021-09-19T10:35:02+03:00
2021-09-19T10:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 19 сентября 2021
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