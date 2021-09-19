Явка избирателей на выборах высших должностных лиц 9 субъектов РФ на сегодняшнее утро составляет от 19 до 54%

Явка российских избирателей на выборах высших должностных лиц 9 субъектов РФ на сегодняшнее утро составляет от 19 до 54%, утверждают в Центризбиркоме. Наиболее активны жители Тувы и Чечни.

Что касается явки на выборах в Госдуму, то, по данным ЦИКа, она превышает 30%. Как сказал «Интерфаксу» замглавы Центризбиркома Николай Булаев, это вполне соответствует ожиданиям.

Сегодня, напомним, заключительный день голосования.

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров в эфире телеканала «Дождь» отметил, что выборы в Госдуму являются «пробой пера» перед предстоящими президентскими выборами.

Петров подчеркнул, что очереди в первые дни голосования не случайны, и таким образом власти будут пытаться получить нужный им результат без видимых фальсификаций.

Российские власти считают телеканал «Дождь» иностранным агентом.