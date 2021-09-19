Астронавты-непрофессионалы, выполнявшие полет на корабле Крю Дрэгон компании Спейс-Икс благополучно вернулись на Землю

Капсула с четырьмя астронавтами успешно приводнилась в Атлантическом океане около побережья Флориды. Спасатели, дежурившие в заданной точке отбуксировали спускаемый аппарат к специальному судну, где в сухом доке экипаж смог покинуть капсулу. Полет, стоивший 200 миллионов долларов оплатил бизнесмен Джаред Айзекман. В составе экипажа, помимо него были кандидат в астронавты Сеан Проктор, инженер Кристофер Семборски и врач Хейли Арсено, которая стала первым человеком с ограниченными возможностями, полетевшим в космос. В детстве она перенесла рак и ей отняли ногу. В качестве миссии проекта объявлялся сбор средств для помощи детям с онкологическими заболеваниями. Корабль поднялся на 590 километров над Землей, что значительно выше орбиты Международной космической станции. Так высоко люди взлетали в 2009 году, когда экипаж шаттла Атлантис проводил техническое обслуживание телескопа Хаббл



Во время проета Крю Дрэгон был установлен новый рекорд. Впервые в истории в космосе находились четыре пилотируемых корабля – два американских, российский и китайский.