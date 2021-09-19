Россия и Франция, по данным Reuters, намерены провести переговоры во вопросу о маркировке шампанского

С июля чиновники обязали иностранных производителей называть такую продукцию «игристое вино».

Министерство сельского хозяйства Франции объявило о планах создать специальную рабочую группу, куда войдут и официальные лица, и представители российской стороны. Об этом агентство Reuters сообщает со ссылкой на ведомство. Там добавили, что страны уже договорились провести переговоры.

Поводом для них стали поправки в закон «о регулировании алкогольной продукции», которые президент Владимир Путин подписал в начале июля. По новым правилам иностранные производители больше не могут использовать слово «шампанское» на контрэтикетках, которые как правило расположены на задней стороне бутылок. Вместо этого их обязали использовать наименование «игристое вино».

Из-за этого решения властей Французский комитет вин Шампани призвал приостановить поставки продукции в Россию. Раскритиковали поправки и в Еврокомиссии, назвав подписанный законопроект угрозой европейскому винному экспорту.

Ранее из-за этого закона французский производитель вин Moet Hennessy объявил о неготовности менять маркировку своей продукции, однако позже, как сообщало агентство Bloomberg, всё же согласился это сделать.