Явка на выборах в России превышает 30%, что соответствует ожиданиям Центризбиркома, сообщил сегодня «Интерфаксу» замглавы ЦИКа Николай Булаев. По его словам, отмечены некоторые случаи некорректного поведения кандидатов и партий, но выборы, подчеркнул он, — это достаточно эмоциональное событие.

Глава ЦИКа Элла Памфилова накануне отметила, что нарушения на выборах есть, но они незначительны.

Сегодня заключительный день голосования. Он официально для всей страны оно завершится в 21 час по московскому времени, когда закроются избирательные участки в Калининграде.