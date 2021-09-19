Видеохостинг YouTube заблокировал видео с рекомендациями «Умного голосования»

При попытке открыть ролики в сервисе всплывает уведомление, в котором говорится, что контент заблокирован на территории страны по требованию государственных органов. При этом, как отмечает интернет-издание Медиазона, доступ к видео есть, если его открыть через VPN.

YouTube заблокировал ролики соратников политика Алексея Навального после обращения Роскомнадзора. По мнению контролирующего органа, в материалах распространяется информация о признанных властями экстремистскими структурах оппозиционера.

Ранее бот «Умного голосования» заблокировал и мессенджер Телеграмм, так как там якобы велась агитация в «дни тишины». При этом фейковые программы некоторое время еще продолжали работать, однако позднее и они перестали функционировать. Соратник Навального Вячеслав Гимади в ответ на это сказал, что «Умное голосование» скорее является электоральной стратегией, а не агитацией.

Незадолго до выборов магазины приложений для телефонов Apple и Google удалили приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования». Газета New York Times писала, что причиной стали угрозы российских властей возбудить уголовное дело против корпораций.