Этот год стал рекордным по площади лесных пожаров в России с начала века, утверждают экологи

Она составила более 18 миллионов гектаров. В интервью ТАСС руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко отметил, что в статистику не входит выгорание молодых лесов, которые гибнут при весеннем пале лесной травы на заброшенных землях, а это еще несколько миллионов гектаров. В основном речь идет о Сибири и Дальнем востоке.
2021-09-19T09:38:08+03:00
2021-09-19T09:38:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:38, 19 сентября 2021
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