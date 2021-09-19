Этот год стал рекордным по площади лесных пожаров в России с начала века, утверждают экологи

Она составила более 18 миллионов гектаров. В интервью ТАСС руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко отметил, что в статистику не входит выгорание молодых лесов, которые гибнут при весеннем пале лесной травы на заброшенных землях, а это еще несколько миллионов гектаров. В основном речь идет о Сибири и Дальнем востоке.