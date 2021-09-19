Движение «Голос» готово взаимодействовать с Центризбиркомом, сообщил его сопредседатель Григорий Мельконьянц

Движение «Голос» готово взаимодействовать с Центризбиркомом, сообщил телеканалу «Дождь» (власти считают иноагентом) его сопредседатель Григорий Мельконьянц. По его словам, он принял приглашение главы ЦИКа Эллы Памфиловой.

Напомним, движение «Голос» внесено в России в реестр иностранных агентов. Ранее Элла Памфилова называла деятельность «Голоса» «абсолютно целенаправленной, хорошо финансируемой из-за рубежа».

По мнению политолога Аббаса Галлямова, как показывает первые два дня голосования, общество более остро реагирует на фальсификации на проходящих выборах: «С точки зрения тех административных злоупотреблений, которые мы наблюдаем, нынешняя ситуация не сильно отличается от того, что мы наблюдали в 2016 году, например, во время предыдущих думских выборов. Отличается только реакция общественности, она стала более острой. Те вещи, которые в 2016 году сходили властям с рук, сейчас по-настоящему бесят общественность. Действия государственного аппарата остались прежними, а с точки зрения мнения общественности мы видим очень сильные перемены».

Сегодня последний день голосования. Официально для всей страны оно завершится в воскресенье в девять вечера по московскому времени.