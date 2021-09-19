Функцией отложенного решения во время электронного голосования в Москве воспользовались более 200 тысяч человек

Функцией отложенного решения во время электронного голосования на выборах в Москве воспользовались более 200 тысяч человек, сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он отметил, что это около 12,5% от общего числа голосовавших электронно. По последним данным, в дистанционном голосовании в столице приняли участие более миллиона семисот тысяч граждан.

Отметим, что сегодня последний день голосования на выборах.