Мэр Москвы Сергей Собянин связывает рост числа инфицированных коронавирусом в столице с особенностями сезона

По его словам, осенью многие возвращаются из отпусков, школьники сели за парты. В связи с этим Собянин призвал жителей столичного региона соблюдать эпидемиологические требования.
Накануне в Москве было выявлено почти 2800 новых случаев заражения.
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По его словам, осенью многие возвращаются из отпусков, школьники сели за парты. В связи с этим Собянин призвал жителей столичного региона соблюдать эпидемиологические требования.
Накануне в Москве было выявлено почти 2800 новых случаев заражения.