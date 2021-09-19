В США предстоящей ночью состоится церемония вручения главной телевизионной премии страны «Эмми»

Основная борьба за награды развернется между телепродукцией онлайн-сервиса Netflix и кабельного канала HBO. У каждого из них – примерно по 130 номинаций. Для сравнения: у идущих третьим и четвертым по этому показателю сервису Disney+ и каналу NBC на двоих в общей сложности лишь 117 номинаций.

Впрочем, ситуация выглядит немного иначе, если посмотреть на сводный список телевизионных проектов. Чаще всего в нем представлен сериал производства Netflix «Корона», рассказывающий о британской королевской семье во второй половине XX века. У проекта – 24 номинации на «Эмми». Столько же – у приключенческого сериала «Мандалорец» производства Disney+. Ни одного из проектов HBO в лидерах по числу упоминаний в конкурсных списках нет.

Правда, в прошлом году ситуация, когда продукция Netflix была безоговорочным лидером по числу номинаций, не помешала собрать больше всех наград проектам канала HBO, в том числе в нескольких главных категориях.

Для российских зрителей трансляцию церемонии вручения премии «Эмми» организует онлайн-сервис Amediateka, она начнется в ночь на понедельник в 3:00 по московскому времени.