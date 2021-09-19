Граждане России на фоне пандемии коронавируса хотят отдыхать во время отпуска дольше, выяснил портал Суперджоб

Как пишет газета РБК, треть респондентов утверждает, что отдохнуть можно только за четыре недели. Еще 23 процента говорят о том, что хотят быть в отпуске больше месяца. Социологи утверждают, что еще два года назад эти показатели были значительно меньше.
2021-09-19T09:05:09+03:00
2021-09-19T09:05:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:05, 19 сентября 2021
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