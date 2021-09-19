В Гонконге сегодня при усиленных мерах безопасности пройдут выборы избирательной комиссии

В них будет участвовать ограниченное число голосующих. В комиссию, как ожидается, попадут только лояльные китайским властям кандидаты.

В Гонконге сформируют орган, который теперь будет не только избирать главу администрации, но и впервые за всю историю часть депутатов парламента. Выборы, в которых будет участвовать около 5 тысяч человек в основном из представителей правящих кругов и их сторонников, станут первыми после реформы избирательной системы в Гонконге, власти Китая её провели весной. Изменения привели к тому, что оппозиция в специальном административном районе Китая фактически потеряла легальные возможности для участия в политике, пишет газета South China Morning Post. Желающих стать кандидатами по новым правилам дважды проверят на патриотизм и возможные нарушения закона о безопасности. Члены избиркома и кандидаты туда также должны декларировать наличие у них и близких двойного гражданства. Тем, кого признают непатриотичными или нарушающими положения закона о безопасности, откажут в регистрации. Критики реформы говорят, что она фактически означает конец демократии в Гонконге.

Парламентские выборы в Гонконге намечены на конец года.