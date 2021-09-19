В России сегодня заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы

По данным ЦИКа на вечер субботы, явка составляет почти 32 процента. Свыше миллиона семисот тысяч граждан приняли участие в онлайн-голосовании в Москве. Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что по итогам двух дней аннулированы бюллетени в пяти регионах.

По оценке главы ЦИКа, голосование в субботу проходило более спокойно, чем в пятницу.

Независимый политолог Дмитрий Орешкин считает, что первые дни показали беспокойство власти результатами голосования.

Видеохостинг «Ютьюб» заблокировал в России видео со списками «Умного голосования», сообщили накануне соратники политика Алексея Навального. Это было сделано по требованию государственных органов.