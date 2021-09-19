В Египте откроют первую официальную велосипедную полосу на шоссе

Как ожидается, в торжественной церемонии открытия примет участие министр спорта и мэр Каира. Сама же велодорожка появится на окраине города. Ранее поручение о создании такой инфраструктуры дал президент страны. По его словам, это необходимо, чтобы поощрять передвижение на велосипедах взамен машин.

Разговор о необходимости разгрузить столицу от автомобильных пробок начался еще в 2019 году. Тогда власти Каира вместе с Программой ООН по населённым пунктам и африканским подразделением Института транспортной политики и развития пришли к выводу, что на первом этапе необходимо построить около 700 велодорожек. В качестве эксперимента на одной из центральных улиц потенциальные участки огораживали конусами, и пришли к выводу, что это не мешает движению транспорта и не создает дополнительную угрозу возникновения аварий.

Между тем, это не первая велодорожка в столице. Обычно они проходят по территориям главных пешеходных площадей Каира.