У Фейсбука особое отношение к известным людям, утверждает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние документы компании. Почти шести миллионам привилегированных пользователей позволено нарушать правила платформы, например, публиковать интимные фото или распространять дезинформацию. Речь идут о музыкантах, политиках, бизнесменах и спортсменах. Их публикации не проходят обычный для всех процесс модерации. Руководство Фейсбука признало наличие проблемы и пообещало ее решить.