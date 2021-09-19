Россия и Франция планируют провести переговоры из-за спора вокруг российского закона о шампанском

Передает агентство Рейтер. Министры сельского хозяйства обеих стран договорились создать рабочую группу, которая будет пытаться найти выход из ситуации. Согласно закону, шампанским в России можно называть только российское вино. Зарубежная продукция маркируется как игристое вино. Французские производители на время приостановили экспорт в нашу страну.