В Париже сегодня многие отказались от перемещения по городу на машинах

Это ежегодная акция, и она будет проходить до вечера.

Французская столица сегодня превратилась в город для пешеходов и велосипедистов. По дорогам разрешено ездить только полицейским и пожарным машинам, каретам «скорой помощи», общественному транспорту. Однако они будут двигаться со скоростью не более 30 км/ч.

Всех остальных могут оштрафовать на 135 евро, если они будут перемещаться по городу на автомобилях. За соблюдением правил следят полицейские. Они патрулируют улицы либо пешком, либо на велосипеде. На въезде в город работают контрольно-пропускные пункты.

Акция призвана показать влияние дорожного движения на загрязнение воздуха.

Власти предлагают оставить машины на парковках со скидкой или дома, проехав к нему при предъявлении документа с указанием адреса регистрации, и насладится тихим городом.

Акция «День без автомобилей» проходит в Париже с 2015 года.