В Германии состоятся заключительные телевизионные дебаты перед парламентскими выборами

Основная борьба разворачивается между тремя кандидатами в канцлеры – от правящего Христианско-демократического союза, Социал-демократической партии и партии «Зеленые». При этом опросы показывают преимущество социал-демократов, которые имеют шанс сформировать правительство впервые за 16 лет. За них готов проголосовать каждый четвертый. А кандидату от партии Олафу Шольцу отдавали предпочтение чуть более трети телезрителей предыдущих двух раундов дебатов. Лидер Христианско-Демократического союза Армин Лашет, как и сама партия, идет вторым, а Анналена Бербок и партия «Зеленые» — третьими. Хотя еще недавно она считалась едва ли не главным фаворитом предвыборной гонки. Действующий канцлер Германии Ангела Меркель, которая находилась на этой должности 16 лет, ранее решила оставить свой пост и планирует уйти из политики. Долгое время она являлась лидером Христианско-Демократического союза.

Парламентские выборы в Германии намечены на 26 сентября.