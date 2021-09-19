Выборы в России, по мнению Центризбиркома, проходят спокойно, без серьезных нарушений

Недействительными признаны только 6 с лишним тысяч бюллетеней в пяти регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, получено 137 жалоб на принуждение к участию в голосовании, они будут рассмотрены. При этом, по словам Памфиловой, голосование всячески пытаются дискредитировать из-за рубежа. На брифинге в ЦИК показали видеоролик, снятый в квартире, декорированной под избирательный участок, где якобы представители движения «Голос»* и ОБСЕ учат наблюдателей провокациям на выборах.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев назвал всех, кто создает фейковые новости о фальсификациях на выборах, безнравственными людьми.

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова пригласила представителей движения в защиту прав избирателей «рассказать, как все на самом деле» обстоит с нарушениями.

Сопредседатель «Голоса»* Григорий Мельконьянц приглашение принял. Об этом он сказал в эфире телеканала «Дождь»*

Сами ролики Григорий Мельконьянц назвал постановочными. Их цель, по его мнению, опорочить «Голос».

* Движение «Голос» и телеканал «Дождь» признаны в России иноагентами.