В Амстердаме сегодня откроется мемориал памяти жертв Холокоста

Он увековечит имена более 100 тысяч евреев, убитых во время Второй мировой войны.

Монумент состоит из более чем 100 тысяч кирпичей, на которых выгравированы имена, даты рождения и возраст тех, кто подвергался преследованиям, был убит в нацистских концентрационных лагерях или умирал во время депортации из Нидерландов. У мемориала лабиринтообразная структура. Основание сделано из красного кирпича, а увенчивают его стены из полированной стали с отражающей поверхностью. Они образуют слово на иврите, которое переводится как «в память». Каждая буква стоит на небольшом отдалении и составляет как бы отдельную комнату со скамьей внутри. Площадь мемориала превышает тысячу квадратных метров.

На церемонии открытия будет присутствовать король Нидерландов Виллем-Александр и ряд членов правительства. Памятник начали строить еще в 2019 году. Он находится между Эрмитажем и ботаническим садом, недалеко от Еврейского исторического музея.

Проектировал памятник жертвам Холокоста создатель Еврейского музея в Берлине Даниэль Либескинд. Он отмечал в интервью американской газете The New York Times, что Амстердаму нужен значимый мемориал, поскольку геноцид голландских евреев в процентном соотношении был одним из самых страшных в Европе.