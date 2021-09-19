Жители Донбасса в эти дни массово автобусными рейсами выезжают в Россию для участия в выборах в Госдуму

Среди них и солдаты ДНР, сообщает агентство The Reuters, чей корреспондент поговорил с некоторыми из новых избирателей.
Как отмечает агентство The Reuters, большинство людей в этих автобусах говорят, что будут голосовать за «Единую Россию».
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Среди них и солдаты ДНР, сообщает агентство The Reuters, чей корреспондент поговорил с некоторыми из новых избирателей.
Как отмечает агентство The Reuters, большинство людей в этих автобусах говорят, что будут голосовать за «Единую Россию».