Российские лучники смогли получить американские визы и сегодня вылетят на чемпионат мира

Визы спортсменам выдали в посольстве США в Узбекистане. Об этом агентству ТАСС рассказал тренер российской сборной Станислав Попов.

Теперь она сможет в полном составе выступить на чемпионате мира. В начале сентября президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев отмечал, что 11 из 12 стрелков не получили американские визы и могут не попасть на соревнование. В их числе были серебряные призеры Олимпийских игр в Токио. По словам Ешеева, федерация сделала все, что от нее зависело, но получить ответ на просьбу помочь спортсменам не удалось.

Посольство США с 12 мая сократило число предоставляемых консульских услуг после запрета российских властей нанимать на работу иностранцев. В диппредставительстве фактически перестали выдавать неиммиграционные визы. Проблемы с их получением начались еще в 2018 году.

Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет с 29 по 30 сентября в городе Янктон, штат Южная Дакота.