В Узбекистане сегодня заканчивается регистрация кандидатов на пост президента к выборам

Всего на текущий момент зарегистрированы пять кандидатов. Среди них, например, первая в истории страны женщина-претендент на этот пост Максуда Варисова, которая выступает за контроль над формированием цен на продукты, Алишер Кадыров, который призывал граждан не отдавать детей в русскоязычные школы, а также действующий президент Шавкат Мирзиёев.

ЦИК допустил до выборов всех возможных по закону кандидатов. Дело в том, что их могли выдвигать только зарегистрированные партии, которых в стране только пять.

Для Мирзиёева в случае избрания это будет второй срок. По действующей Конституции – это последний. Он возглавил страну в 2016-ом году, после того как скончался предыдущий руководитель государства Ислам Каримов, который был президентом республики еще с советских времён.

Голосование должно состояться в воскресенье 24-ого октября. В этот день Узбекистан откроет избирательные пункты и в семи российских городах.