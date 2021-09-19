Британский фильм «Белфаст» получил Гран-при 46-го Международного кинофестиваля в Торонто. Полубиографическая драма британского режиссера Кеннета Брана повествует о детстве мальчика. В Торонто состоялась мировая премьера картины, в широкий прокат она выйдет 12 ноября. Всего на фестивале было представлено 132 кинокартины. Россию представляла лента «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В отличие от других, у него нет официального жюри, а главной наградой является «Приз зрительских симпатий». В прошлом году победителем стал фильм «Земля кочевников» Хлои Чжао.