Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей турнира серии «Челленджер» в американском Норвуде (штат Массачусетс). Второе место заняла представительница Южной Кореи Пак Ен Чон, третьей стала американка Габриэлла Иццо.

Трусовой 17 лет, она является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы и финала серии Гран-при, победительницей двух этапов Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.