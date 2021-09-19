Космический корабль Crew Dragon с первым в истории полностью гражданским экипажем вернулся на Землю. Этой ночью он успешно приводнился в Атлантике, сообщает SpaceX.

Полет продолжался три дня. На борту корабля находились четыре человека, в том числе миллиардер, основатель компании по обработке платежей Shift4 Payments Джаред Айзекман. Он полностью оплатил полет. У миссии благотворительные цели — собрать 200 миллионов долларов для больницы, которая специализируется на лечении детей, в том числе от онкологии.