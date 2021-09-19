Недавно избранный мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе. Это случилось накануне, сообщает местный портал news24. Матонго пробыл мэром чуть больше месяца. Он был избран 10 августа. Его предшественник скончался от коронавируса.