Недавно избранный мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в автокатастрофе. Это случилось накануне, сообщает местный портал news24. Матонго пробыл мэром чуть больше месяца. Он был избран 10 августа. Его предшественник скончался от коронавируса.
2021-09-19T04:09:06+03:00
2021-09-19T04:09:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:09, 19 сентября 2021
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