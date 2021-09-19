ИГИЛ* взяла ответственность за диверсию на газопроводе к югу от Дамаска, которая привела к отключению света в городе

Группировка «Исламское государство»* взяла ответственность за диверсию на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска, которая привела к отключению света в городе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Telegram-канал террористов. Позже министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии объявило о возобновлении работы на газопроводе. Об этом сообщает издание SANA. Накануне сирийские власти сообщили, что террористы взорвали бомбу на участке трубопровода в Эль-Барке, по которому поступает газ на теплоэлектростанции в южных окрестностях столицы. Кроме того, в результате другой диверсии были повреждены опоры линий электропередачи, в результате чего Дамаск и ряд провинциальных центров остались без света".

*ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация