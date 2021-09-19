Четыре человека арестованы в Вашингтоне на митинге в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщила пресс-служба полиции. У одного из задержанных обнаружили большой нож, у другого огнестрельное оружие. Еще двоих задержали, поскольку на их арест был выдан ордер в Техасе. Всего, по данным полиции Капитолия, в акции приняли участие около 450 человек. По оценке ТАСС, на митинге было больше полицейских, чем демонстрантов. Стражи порядка были приведены в состояние повышенной готовности. Пентагон направил для усиления полиции 100 бойцов Нацгвардии. Над местом барражировал вертолет. На Капитолийском холме еще в четверг выставили временные металлические ограждения. Сам протест прошел мирно, без серьезных правонарушений.
2021-09-19T04:06:47+03:00
2021-09-19T04:06:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 19 сентября 2021
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