Центризбирком не видит серьезных нарушений в ходе голосования на выборах. Недействительными признали только 6 с лишним тысяч бюллетеней в пяти регионах, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, получено 137 жалоб на принуждение к участию в голосовании, они будут рассмотрены после выборов.

Между тем, сообщения о нарушениях поступают из разных регионов. В первый день голосования отмечались огромные очереди на некоторых участках, в том числе в Москве. Некоторые люди признавались, что их обязали прийти проголосовать именно в первый день. Кроме того, фиксировалось необычайно высокое число голосований на дому, особенно в Санкт-Петербурге. В Москве по итогам первого дня голосования аннулировали восемь выносных урн с бюллетенями — из-за вбросов.

Так, активист Алексей Миняйло сообщил в Твиттере, что на одном из московских участков члены комиссии уходили к надомникам на 2 часа 40 минут, а проголосовало за это время 54 человека. Получается, что на каждого избирателя тратили меньше трех минут, что невозможно. А на следующий день на этот же участок пришла женщина, якобы проголосовавшая дома, и заявила, что никто к ней с урной не приходил. По данным движения «Голос» (признанного в России иностранным агентом), на участке в Смоленской области при надомном голосовании 70 человек из 90 сказали, что не просили к ним приходить.