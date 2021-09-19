Париж предупредил о последствиях для НАТО из-за соглашения США, Великобритании и Австралии об оборонном сотрудничестве. По инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона Североатлантический альянс начал обсуждение своей концепции. Работа будет проведена во время будущего саммита в Мадриде. Произошедшее повлияет на определение этой стратегии, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, пишет газета Le Figaro.

На этой неделе США, Великобритания и Австралия договорились о новом партнерстве AUKUS в области обороны и безопасности для противостояния Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе. Одновременно Канберра разорвала заключенный с Парижем в 2016 году контракт на строительство 12 подлодок. В Париже назвали это решение австралийских властей «ударом в спину». Франция отозвала своих послов в США и Австралии.