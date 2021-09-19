Сервис Google Docs заблокировал два текстовых документа с рекомендациями «Умного голосования». В одном из них — списки кандидатов в Госдуму, в другом — в региональные законодательные органы. При попытке открыть документы из России показывается сообщение о том, что они нарушают условия пользования сервисом. Оба файла доступны через VPN. Таким образом Google выполнил требование Роскомнадзора, скриншот которого ранее опубликовали сторонники Алексея Навального.

В сентябре Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов домен «Умного голосования» и потребовал от Apple и Google удалить из магазинов приложение «Навальный», где были списки с рекомендациями. Компании это сделали в первый день трехдневного голосования. По данным газеты New York Times, в противном случае российским сотрудникам IT— гигантов угрожали уголовным преследованием. Позже был удален бот «Умного голосования» в Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил это требованиями «дней тишины».

Накануне вечером Youtube по требованию Роскомнадзора заблокировал в России два видео команды Навального с рекомендациями «Умного голосования».