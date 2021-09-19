Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем вернулся на Землю. Примерно час назад он успешно приводнился в Атлантике у побережья американского штата Флорида. Трехдневная миссия на орбиту завершена, сообщила американская компания Space X.

Ракета-носитель Falcon 9 трое суток назад вывела корабль на высоту 590 км. Это выше нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов. Одним из четырех участников полета стал 38-летний миллиардер, глава компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также вошли врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.