Корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем только что приводнился в Атлантике у побережья американского штата Флорида. Трехдневная миссия на орбиту завершена. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на американскую компанию Space X
2021-09-19T02:13:34+03:00
2021-09-19T02:13:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 19 сентября 2021
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