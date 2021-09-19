Музыкант Кай Метов попал в аварию под Минском. Он находится в больнице и не сможет выступить на концерте. Об этом сообщает телеканал «Гродно Плюс» в своем Telegram-канале.

Позже артист в интервью «РИА Новости», рассказал подробности ДТП. По его словам, он ехал в Гродно, находился на заднем сидении. Водитель не справился с управлением, и машину на приличной скорости занесло. Музыкант отметил, что им была сразу оказана первая медицинская помощь, серьезно никто не пострадал.