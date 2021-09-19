Франция и Россия договорились обсудить разногласия вокруг российского закона о маркировке шампанского. Министерство сельского хозяйства Франции хочет создать рабочую группу, куда войдут представители отрасли из обеих стран, передает Reuters. С июля только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки слово «шампанское», иностранные поставщики обязаны маркировать товар как «игристое вино». Этот закон спровоцировал приостановки поставок одного из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy и критику Еврокомиссии. В дальнейшем производитель согласился изменить маркировку.