Франция и Россия договорились обсудить разногласия вокруг российского закона о маркировке шампанского. Министерство сельского хозяйства Франции хочет создать рабочую группу, куда войдут представители отрасли из обеих стран, передает Reuters. С июля только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки слово «шампанское», иностранные поставщики обязаны маркировать товар как «игристое вино». Этот закон спровоцировал приостановки поставок одного из крупнейших в мире производителей шампанского Moet Hennessy и критику Еврокомиссии. В дальнейшем производитель согласился изменить маркировку.
2021-09-19T02:07:13+03:00
2021-09-19T02:07:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:07, 19 сентября 2021
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