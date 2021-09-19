Видеохостинг YouTube заблокировал видео с материалами проекта «Умное голосование». При попытке открыть ролик возникает уведомление, что данный контент больше недоступен. Это сделано по требованию Роскомнадзора, написал в твиттере соратник Алексея Навального Иван Жданов. Ведомство ссылается на июльское требование Генпрокуратуры ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным со структурами оппозиционного политика.

Ранее компании Google и Apple удалили из своих магазинов приложение «Навальный», где есть блок «Умное голосование». Google также потребовала от сторонников оппозиционера убрать из Google Docs связанные с проектом документы.

И этой ночью сервис заблокировал для российских пользователей два текстовых документа команды Навального с рекомендациями за кого голосовать на выборах.