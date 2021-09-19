В России проходит третий заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы и других уровней. Избирательные участки открываются в 8 утра по местному времени в каждом регионе и закрываются в 20 часов. Самыми первыми заработали участки На Камчатке и Чукотке, когда в Москве было еще 11 вечера субботы. Последние закроются в 21 час по Москве в Калининграде.

В выборах депутатов Госдумы участвуют 14 партий. По партийным спискам выдвинуто свыше 3800 кандидатов, а по одномандатным округам – более 2 тысяч, в том числе 10 самовыдвиженцев.

Всего на единый день голосования назначено свыше 4400 избирательных кампаний разного уровня во всех 85 субъектах Федерации.

Общая явка по России составила 31,5% (без учета электронного). Через федеральную и московскую платформы онлайн-голосования проголосовали более 80% избирателей в семи регионах.